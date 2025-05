Puglia sei nuovi sindaci | c’è chi ha vinto per due voti Taranto Massafra Orta Nova e Triggiano | ballottaggi Elezioni amministrative

Nei recenti ballottaggi delle elezioni amministrative in Puglia, sei nuovi sindaci sono stati eletti, con alcune vittorie decisive che si sono giocate su margini ridotti, come nel caso di Taranto e Massafra. Le sfide elettorali vedono candidati di diversi schieramenti, evidenziando una competizione vivace e un panorama politico in continua evoluzione. Scopriamo i protagonisti di questi importanti eventi locali.

A Taranto il ballottaggio (8-9 giugno) sarà fra Pietro Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (Udc, alcune liste civiche e sostegno della Lega). A Massafra si sfideranno al ballottaggio Gianfranca Zaccaro (Udc più civiche) ed Emanuele Fisicaro, candidato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ballottaggio anche a Triggiano ballottaggio: sarà fra Mauro Battista (civiche) e Giuseppe Toscano (M5S più civiche). Negli altri sette Comuni pugliesi al voto, tutti sotto i quindicimila abitanti, eletti i sindaci. Clamoroso a Lesina dove Di Mauro ha vinto con 1300 voti mentre Amirante si è fermata a 1298... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sei nuovi sindaci: c’è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra, Orta Nova e Triggiano: ballottaggi Elezioni amministrative

