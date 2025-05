Pubblicità delle scommesse negli stadi | quanto guadagna davvero lo sport italiano?

Nel 2024, gli stadi italiani riaccoglieranno la pubblicità delle scommesse, dopo anni di divieti dovuti al Decreto Dignità. Questa revoca rappresenta un'opportunità economica per lo sport, ma pone anche interrogativi etici e sociali. In questo articolo, esploreremo il potenziale impatto finanziario di questa decisione e le conseguenze per il panorama sportivo italiano.

Nel 2024 torna la pubblicità del gioco d’azzardo negli stadi italiani, dopo anni di divieto imposti dal Decreto Dignità. Una scelta che apre nuove prospettive economiche per il mondo dello sport, ma solleva interrogativi etici e sociali: quanti soldi porterà realmente questo cambiamento? E quali saranno le conseguenze per club, giovani atleti e cittadini? Ritorno ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Pubblicità delle scommesse negli stadi: quanto guadagna davvero lo sport italiano?

Basta credere alle pubblicità