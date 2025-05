PSG tifosi sicuri | Questa volta è nostra! E il club prepara i festeggiamenti – Sky

Con la finale di Champions League alle porte, il PSG si prepara a festeggiare quello che i suoi tifosi considerano un trionfo annunciato. Il giornalista Daniel Riolo ha rivelato su Sky Sport che il club ha già iniziato i festeggiamenti, alimentando l’entusiasmo dei sostenitori parigini in vista della sfida contro l’Inter. Scopriamo i dettagli di questa attesa e delle strategie messe in atto dal PSG.

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, in Francia si respira un’aria di trionfo annunciato. A rivelarlo è il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su Sky Sport e corrispondente per RMC Sport, che ha svelato un retroscena curioso: il PSG avrebbe già avviato i preparativi per celebrare la vittoria della Champions League. TROPPA FIDUCIA – Secondo quanto riferito dal giornalista Daniel Riolo, le autorità parigine e il club stanno valutando con la polizia la possibilità di organizzare i festeggiamenti per domenica, il giorno dopo la finale. Un segnale chiaro di fiducia, che in Francia sembra già trasformarsi in certezza... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG, tifosi sicuri: «Questa volta è nostra!». E il club prepara i festeggiamenti – Sky

Altre fonti ne stanno dando notizia

I biglietti per la finale Champions con l'Inter in vendita sul mercato parallelo per colpa di un bug; Calhanoglu: Voglio la Champions, a Istanbul non era destino. Il coro per me? Non era facile.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

PSG, altro sgarbo al Napoli: tifosi infuriati - Dopo il caso Khvicha Kvaratskhelia il Paris Saint Germain sta meditando un altro sgarbo al Napoli. Si tratta di Jhon Durán, nella lista degli obiettivi del club partenopeo ma anche di quello ... 🔗Scrive msn.com

Il Marsiglia di De Zerbi è sotto 0-3 con il PSG: i tifosi lasciano lo stadio al 40' VIDEO - Ha del clamoroso quanto sta succedendo in Francia durante il big match tra Marsiglia e PSG ... infatti, una volta incassato il terzo gol firmato Barcola, diversi tifosi del Marsiglia hanno ... 🔗Come scrive msn.com

PSG campione di Francia per l'11ª volta! Basta l'1-1 con lo Strasburgo firmato da Messi, centrato l'obiettivo minimo - Il PSG pareggia 1-1 contro lo Strasburgo ed è Campione di Francia per l'undicesima volta nella sua storia. Con 4 punti di vantaggio sul sorprendere Lens di Franck Haise a una giornata dalla fine, i ... 🔗Secondo eurosport.it

VIEIRA E BARTHEZ ROSICANO ANCORA!