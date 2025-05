Psg-Inter ora ritmi di lavoro da finale Inzaghi? Minuti con i tifosi – Sky

In vista della finale di Champions League contro il PSG, l'Inter intensifica i ritmi di allenamento. Andrea Paventi, in diretta da Appiano Gentile, fornisce aggiornamenti sull'allenamento dei nerazzurri a pochi giorni dall'importante sfida. Scopriamo come la squadra sta preparando al meglio questo incontro cruciale per la stagione.

Andrea Paventi, presente ad Appiano Gentile, è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento tenuto in mattinata a -4 da Psg-Inter. I nerazzurri continuano la preparazione in vista della finale di Champions League in programma sabato prossimo a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. LAVORO – Dopo il media day tenutosi nella giornata di ieri, l’Inter si è ritrovata anche nella giornata di oggi alla Pinetina per proseguire la preparazione in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il PSG. Andrea Paventi ha riportato in diretta a Sky Sport quello che è stato l’allenamento mattutino della squadra nerazzurra... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter, ora ritmi di lavoro da finale. Inzaghi? Minuti con i tifosi – Sky

