Psg-Inter media day andato | il programma di oggi a -4 da Monaco

Mancano solo quattro giorni a Psg-Inter e l'atmosfera si fa elettrica. Ieri si è svolto il media day con tanti interventi e un'intensa sessione di allenamento. Oggi, il programma prevede una normale giornata di preparazione per i due club, mentre i tifosi attendono con ansia il confronto tra le due squadre. Il countdown è ufficialmente iniziato!

Cresce l’attesa e la tensione in vista di Psg-Inter, mancano esattamente quattro giorni. Ieri, tante parole durante il media day, nonché allenamento sul campo. Oggi il programma prevede la normale sessione di allenamento. LA GIORNATA DI OGGI – Dopo le tante parole di ieri con il media open day dedicato a Psg-Inter, oggi la Beneamata riprende i suoi allenamenti di routine. La seduta è in programma in mattinata. Mancano quattro giorni esatti alla finalissima di Monaco di Baviera. Cresce dunque l’attesa e anche la tensione per la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni. Simone Inzaghi, che non vorrà parlare di futuro almeno fino alla fine della partita di sabato 31, ha recuperato pienamente Lautaro Martinez... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter, media day andato: il programma di oggi a -4 da Monaco

Su questo argomento da altre fonti

Rivivi la diretta! La SETTIMANA dei SOGNI. PSG-INTER e futuro di INZAGHI, che giornata ad Appiano!...; Inter, parla Inzaghi: Delusi per lo scudetto, ora puntiamo al sogno Champions. Arabia? Ci sono richieste, ma folle parlarne ora; Luis Enrique: Vi dico come sarà Psg-Inter. Loro squadra vera, Inzaghi...; Lautaro: Il campionato è andato, tristezza e amarezza, un'altra finale è un sogno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE - La SETTIMANA dei SOGNI. PSG-INTER e futuro di INZAGHI, che giornata ad Appiano! Tutto sul MEDIA-DAY - Pomeriggio caldissimo ad Appiano Gentile dove è andato in corso il Media Day in vista di Psg-Inter e il primo allenamento dei nerazzurri in vista della finale di Champions League. Appuntamento in dire ... 🔗Da msn.com

PSG-Inter, oggi Open Media Day per la finale di Champions League: tutte le informazioni - La settimana di PSG-Inter, finale di Champions League sabato alle ore 21 a Monaco di Baviera, inizia oggi con un altro appuntamento: l’Open Media Day definito dall’UEFA. Di seguito tutti gli appuntame ... 🔗informazione.it scrive

Lautaro: "Il campionato è andato, tristezza e amarezza, un'altra finale è un sogno" - Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti del Media Day dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma sabato 31 maggio alle 21 a Monaco di Baviera ... 🔗Riporta msn.com

La SETTIMANA dei SOGNI. PSG-INTER e futuro di INZAGHI, che giornata ad Appiano! Tutto sul MEDIA-DAY