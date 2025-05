PSG-Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

La finale di Champions League tra PSG e Inter si svolgerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Scopri le ultimissime sulle formazioni, l'orario del match e dove seguire l'incontro in diretta TV. Preparati a vivere un evento calcistico di alta intensità e emozione!

A Monaco di Baviera la sfida di Champions League PSG-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la gara valevole per la finale di Champions League tra PSG-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni PSG ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

