Provincia protocollo per formare gli Enti locali su normativa UE e finanziamenti

L'articolo esplora il nuovo protocollo della Provincia di Treviso, sviluppato in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi e l'Associazione Comuni Marca, volto a formare gli enti locali sulla normativa europea e le opportunità di finanziamento. Attraverso questa iniziativa, le amministrazioni locali potranno candidare progetti di valore, accedere a risorse utili e rimanere informate sulle politiche e normative dell'Unione Europea, contribuendo così allo sviluppo del territorio.

Conoscere le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’Unione Europea a vantaggio del territorio, candidare progetti validi e intercettare le risorse, restare aggiornati su normative e politiche UE: Provincia di Treviso, Centro Studi Amministrativi e Associazione Comuni Marca... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Provincia, protocollo per formare gli Enti locali su normativa UE e finanziamenti

