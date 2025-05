Provincia e giovani Male la qualità della vita Crollano gli indicatori

Nella provincia, la qualità della vita dei giovani è in drastica diminuzione, con un preoccupante calo del 40% negli indicatori a loro dedicati. Al contrario, si registra un miglioramento per il benessere dei bambini e degli anziani, che evidenzia una netta disparità tra le diverse fasce d'età. Questo articolo esplora le cause e le implicazioni di queste dinamiche sociodemografiche.

Una risalita minima, ma importante, per quanto riguarda gli indicatori legati al benessere dei "bambini" che fa il paio con un miglioramento maggiormente massiccio alla voce "anziani" che, però, cozzano con un clamoroso -40 in classifica per la classifica dei "giovani", ovvero la fascia d’età fra 18 e 35 anni. La fotografia della nostra provincia la traccia "Il Sole 24Ore" con uno dei propri consueti indicatori legati alla qualità della vita stavolta suddivisi per tre fasce d’età in una sorta di "analisi generazionale": da 0 ai 14 anni per i bambini, fino a 35 anni per i giovani e gli over 65 per gli anziani... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provincia e giovani. Male la qualità della vita. Crollano gli indicatori

Ne parlano su altre fonti

Cuneo si piazza al terzo posto per la qualità della vita tra i giovani, male la provincia di Torino; Qualità della vita per bambini, giovani e anziani: Livorno indietro nella classifica del Sole 24 Ore; Provincia per giovani e anziani; Sole 24 Ore: male la provincia di Rimini per qualità vita dei bambini. 🔗Su questo argomento da altre fonti