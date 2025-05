Provincia di Avellino stabilizzati 13 operai idraulico-forestali | firmati i contratti a tempo indeterminato

La provincia di Avellino celebra un importante traguardo nella stabilizzazione del lavoro pubblico, con la firma di contratti a tempo indeterminato per tredici operai idraulicoforestali. Questo passo, voluto dal presidente Rizieri Buonopane, rappresenta una significativa sicurezza per i lavoratori e un rafforzamento dei servizi ambientali nel territorio.

Arriva la stabilizzazione per tredici addetti idraulico-forestale in servizio presso la Provincia di Avellino. I tredici addetti hanno firmato il contratto che trasforma il loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In tal senso, il presidente Rizieri Buonopane aveva...

