Prova a strangolare la fidanzata poi la perseguita per farsi perdonare | al via processo a Torino

A Torino inizia un processo che vede protagonista un giovane accusato di aver aggredito e perseguitato la sua ex fidanzata. Tre anni fa, l'uomo avrebbe tentato di strangolarla dopo una violenta lite, e successivamente si sarebbe reso protagonista di ripetute scuse insistenti nel tentativo di riconciliarsi. La vicenda solleva interrogativi su violenza e stalking relazionale. Continua a leggere...

A Torino si è aperto un processo per persecuzioni, che coinvolge un ragazzo e la sua ex compagna: 3 anni fa, l'uomo, ubriaco, l'avrebbe prima picchiata e poi avrebbe tentato di scusarsi più volte con insistenza... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Prova a strangolare la fidanzata, poi la perseguita per farsi perdonare: al via processo a Torino

Ne parlano su altre fonti

Prova a strangolare la fidanzata poi la perseguita per farsi perdonare: al via processo a Torino - Un'aggressione avvenuta 3 anni fa e il reiterato tentativo di chiedere scusa. Un giovane italiano è stato accusato di persecuzioni ai danni della ex fidanzata, 23enne residente in un comune della ... 🔗Da fanpage.it

Tenta di strangolare la fidanzata nel villaggio turistico in Sardegna, poi lo stalking - La presunta vittima, parte civile con l'avvocato Francesca Violante, è una 23enne residente in un Comune della collina torinese. L’aggressione nell’estate del 2022 in una stanza del villaggio ... 🔗msn.com scrive

Perseguita la ex fidanzata che lo ha lasciato, arrestato - La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di avere perseguitato per mesi la ex fidanzata. Lo stalking sarebbe iniziato già un anno fa, al termine della relazione. Per quegli episodi era ... 🔗Segnala ansa.it