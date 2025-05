Protesta ultras Inter la replica del club | 80mila richieste 18mila biglietti disponibili

In seguito all'indignazione degli ultras nerazzurri per l'assenza di una 'corsia preferenziale' nella vendita dei biglietti per la finale di sabato 31 maggio, l'Inter risponde evidenziando l'incredibile disparità tra le 80mila richieste e i soli 18mila biglietti disponibili. La situazione solleva interrogativi sul rapporto tra club e tifoseria, in un clima di crescente tensione.

Troppe richieste rispetto al numero di biglietti disponibili. È questa, in sintesi, la replica dell'Inter ai tifosi della curva nord, gli ultras, indignati per non avere (al momento) la possibilità di una 'corsia preferenziale' per i biglietti di sabato 31 maggio, quando l'Inter, a Monaco di... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Protesta ultras Inter, la replica del club: "80mila richieste, 18mila biglietti disponibili"

