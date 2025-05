Protesi errate e undici denti sani rimossi | odontoiatri a processo a Torino dopo la denuncia di una paziente

Due odontoiatri sono sotto processo a Torino dopo la denuncia di una paziente, cui hanno estratto undici denti sani per installare protesi inadeguate. L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Gianfranco Colace, solleva gravi interrogativi sulla pratica odontoiatrica e sull’etica professionale, mettendo in luce possibili negligenze e il danno subito dalla paziente.

Hanno estratto dalla bocca di una loro paziente undici denti, all’apparenza tutti sani. Poi le avrebbero installato delle protesi sbagliate. Per questo, due odontoiatri sono imputati in un processo in corso a Torino, dopo le indagini del sostituto procuratore Gianfranco Colace. Entrambi... 🔗 Leggi su Torinotoday.it