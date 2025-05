protagonista della nuova serie di andrea molaioli su canale 5 alessandra mastronardi ha esplorato un nuovo ruolo nei panni di daria

Alessandra Mastronardi torna in televisione con "Doppio gioco", la nuova serie di Andrea Molaioli in onda su Canale 5 a partire dal 27 maggio. Nei panni di Daria, una giovane dotata di un'innata capacitĂ di comprendere gli altri, Mastronardi affronta un ruolo inedito e affascinante, ereditato da un padre prematuramente scomparso. Un'appassionante esplorazione del rapporto tra empatia e mistero.

R oma, 27 mag. (askanews) – Alessandra Mastronardi torna in tv in "Doppio gioco", serie in 8 episodi, (dal 27 maggio) in prima serata su Canale 5, in cui interpreta Daria, una ragazza che riesce a capire subito le persone, un'abilitĂ appresa dal padre, morto quando lei era una bambina, giocando a poker. AbilitĂ che i Servizi Segreti le offrono di sfruttare per aiutarli a catturare un esponente della criminalitĂ internazionale. Una spy story, racconta il regista Andrea Molaioli: "Una spy story molto particolare, una spy story molto italiana, una spy story all'interno della quale i personaggi sono sempre centrali, anche nel momento in cui sono impegnati in situazioni di azione molto dinamica"...