Proroga di due anni del frantoio di inerti nell' area naturale dei Meandri del Ronco | insorge Legambiente

Legambiente di Forlì-Cesena denuncia la recente proroga di due anni concessa da Arpae per l'operatività dell'impianto di frantumazione di inerti della società Sapifo, situato nell'area naturale dei meandri del fiume Ronco. Questa decisione ha suscitato proteste per le possibili conseguenze ambientali e paesaggistiche nell'area, già compromessa dall'attività estrattiva.

E' stata concessa da Arpae la proroga di due anni per il proseguimento dell’impianto di frantumazione di inerti di edilizia della società Sapifo, che opera nell'ex cava che si trova in un meandro del fiume Ronco, tra Magliano e Selbagnone. A farlo sapere è Legambiente di Forlì-Cesena, che dal... 🔗 Leggi su Forlitoday.it