Pronostico Ternana-Vicenza | la tensione si taglia a fette

La tensione è palpabile in vista del ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C tra Ternana e Vicenza, in programma mercoledì alle 20:00. Dopo il pareggio nel primo incontro, le due squadre si sfideranno nuovamente per conquistare un posto nella finale. Scopri il pronostico, le informazioni sulla diretta TV e le opzioni di streaming gratuito per non perderti questo attesissimo match.

Ternana-Vicenza è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico, diretta tv e streaming gratis. Il primo round tra le due corazzate di questi playoff è finito in pareggio. Al “Menti” di Vicenza il risultato non si è schiodato dallo 0-0 nella semifinale d’andata: totale equilibrio tra Vicenza e Ternana, arrivate seconde rispettivamente nel girone A e nel girone B di Serie C (83 punti i veneti e 74 gli umbri). Domenica scorsa sono stati decisamente più vivaci i biancorossi di Stefano Vecchi, che hanno cercato di sfruttare il fattore campo costruendo molte più azioni da gol rispetto agli ospiti, a differenza loro più cauti e guardinghi... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ternana-Vicenza: la tensione si taglia a fette

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Ternana-Vicenza: la tensione si taglia a fette - Ternana-Vicenza è una semifinale playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico, diretta tv e streaming gratis. 🔗Segnala ilveggente.it

Pronostico Fulham-Chelsea: derby londinese ad alta tensione - Pronostico Fulham-Chelsea: derby londinese ad alta tensione (Ansa) – Ilveggente.it Si è allontanata la zona Conference League: l’Aston Villa settimo ha 6 punti in più rispetto al Fulham, al quale ... 🔗Si legge su ilveggente.it