Pronostico Pescara-Audace Cerignola | la finale è una formalità

Mercoledì alle 20:00, il Pescara affronta l'Audace Cerignola per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Dopo una prestazione straordinaria nel secondo tempo della partita di andata, il Pescara è in vantaggio e sembra vicino alla finale. Scopri il pronostico, le informazioni sulla diretta TV e come seguire l'incontro in streaming gratuito.

Pescara-Audace Cerignola è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico, diretta tv e streaming gratis. Un secondo tempo da urlo, domenica scorsa, ha permesso al Pescara di ipotecare la finale playoff. Dopo aver resistito agli assalti degli abruzzesi nella prima frazione di gioco, il “muro” eretto dall’ Audace Cerignola è crollato rovinosamente: le doppiette di Meazzi e di Tonin, realizzate nel giro di soli venti minuti, avvicinano la squadra di Silvio Baldini (1-4) all’ultimo atto della postseason. Il gol della bandiera di Cuppone sullo 0-3 rappresenta solo una magra consolazione per l’orgoglioso club pugliese, che in Abruzzo adesso dovrà fare un’impresa titanica – vincere con uno scarto di almeno tre gol per garantirsi quantomeno i supplementari – per tenere vivo il sogno Serie B... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Pescara-Audace Cerignola: la finale è una formalità

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pescara-Audace Cerignola: pronostico, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Delfino Pescara - Audace Cerignola - Lega Pro; Paris Saint Germain-Auxerre (sabato 17 maggio 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, con...; Chi Va In Semifinale Nei Playoff Di Serie C? Ecco Risultati, Prossime Sfide E Cosa Succede Ora. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pronostico Pescara-Audace Cerignola: la finale è una formalità - Pescara-Audace Cerignola è una semifinale dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico, diretta tv e streaming gratis. 🔗Riporta ilveggente.it

Playoff Serie C, Pescara-Audace Cerignola: presentazione e dove vedere la partita - Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff Serie C, Pescara-Audace Cerignola: presentazione e dove vedere la partita ... 🔗Secondo sport.sky.it

Febbre altissima per Pescara-Audace Cerignola, venduti più di 16mila biglietti: curva nord e distinti esauriti - Lo stadio Adriatico-Cornacchia sarà una bolgia l'Adriatico mercoledì sera (ore 20) in occasione della gara di ritorno della semifinale playoff di serie C ... 🔗ilpescara.it scrive

Audace Cerignola - Pescara 1-4