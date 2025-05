Pronostico Betis-Chelsea Maresca contro il vecchio maestro | quante insidie

Betis-Chelsea, finale della Conference League 2024-25, si preannuncia avvincente mercoledì alle 21:00. Sarà un confronto speciale per Maresca, che incontrerà il suo ex maestro. In questo articolo esploreremo le notizie, la diretta tv in chiaro, le probabili formazioni e un pronostico su un match ricco di insidie. Chi avrà la meglio in questa sfida decisiva?

Betis-Chelsea è la finale dell'edizione 2024-25 della Conference League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico. Non ha riservato grandi sorprese questa edizione della Conference League. Le squadre sulla carta più quotate, compresa la Fiorentina – unica rappresentante della Serie A – sono riuscite ad arrivare fino in fondo, non smentendo i pronostici della vigilia. La Viola si è arresa al Betis dell' Ingeniero Manuel Pellegrini dopo una doppia semifinale equilibrata e tirata, decisa ai tempi supplementari ed in cui le maggiori qualità tecniche degli andalusi hanno finito per fare la differenza...

