Pronostici Copa Libertadores 28 maggio | campioni in carica a rischio eliminazione

In vista dell'ultima giornata della fase a gruppi della Copa Libertadores, i campioni in carica del Botafogo si trovano in una situazione critica. Per evitare l'eliminazione, sono costretti a vincere contro l'Universidad de Chile. Scopriamo quali sono i pronostici e le aspettative per questa partita decisiva, che potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Copa Libertadores, al via il programma dell’ultima giornata della fase a gruppi: i campioni in carica del Botafogo devono battere a tutti i costi l’Universidad de Chile. Questa, in Sudamerica, è la settimana della Copa Libertadores. La massima manifestazione continentale entra finalmente nel vivo con la sesta ed ultima giornata della fase a gironi, in cui ci si giocano le ultime chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta: le prime due di ogni gruppo staccano il pass per gli ottavi, le terze classificate invece dovranno accontentarsi di “retrocedere” nella Copa Sudamericana. Pronostici Copa Libertadores 28 maggio: campioni in carica a rischio eliminazione (Ansa) – Ilveggente... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 28 maggio: campioni in carica a rischio eliminazione

Ne parlano su altre fonti

Estudiantes vs Carabobo: Ultimo Atto del Gruppo A in Copa Libertadores con Pronostico Esperto; River Plate vs Universitario: Anticipo e Pronostico del Duello Epico in Copa Libertadores; Universidad de Chile vs Botafogo: Anticipo Infuocato di Copa Libertadores con Tutte le Previsioni; Independiente del Valle vs Barcelona SC: Sfida decisiva e pronostico esperto per la Libertadores. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I pronostici di martedì 27 maggio: Coppa Libertadores, Super League e Superettan - I pronostici di martedì 27 maggio, in Europa ci sono Super League e Superettan, in Sudamerica si gioca la Coppa Libertadores ... 🔗Segnala ilveggente.it

Pronostico Boca Juniors - Santos, Copa Libertadores: Quote e Consigli Scommesse - Statistiche di Boca Juniors - Santos L’ultimo incontro tra le due squadre risale a circa 3 mesi fa,precisamente il 6 gennaio, dove la semifinale di andata della stessa Copa Libertadores risultò ... 🔗Da oddschecker.com

Il Flamengo di Sampaoli cerca il primo posto: le quote del match contro l'Aucas - Sale invece fino a 8.00 per Sisal, Snai e Betfair il pareggio mentre una vittoria dell’Aucas, che ha ottenuto il successo solo in una delle gare disputate in Copa Libertadores, arriva fino ai 21 ... 🔗Segnala gazzetta.it