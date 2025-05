Prometeon è uno dei grandi protagonisti del Transport Logistic di Monaco

Prometeon si distingue come protagonista al transport logistic di Monaco, presentando innovazioni nel campo dei pneumatici di nuova generazione. Con un focus sul risparmio dei consumi e l'implementazione di piattaforme digitali, il marchio si propone di rivoluzionare la gestione delle flotte, offrendo soluzioni all'avanguardia per ottimizzare l'efficienza e la sostenibilità nel settore del trasporto.

