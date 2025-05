Progetto Meraki evento conclusivo all’IPSEOA Manlio Rossi-Doria

Venerdì 30 maggio alle ore 10:00, presso l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, si svolgerà l'evento conclusivo del Progetto Meraki. Questo percorso biennale ha esplorato nuove modalità di accompagnamento educativo, inclusivo e relazionale, rendendo omaggio all’innovazione nella formazione nel cuore dell’Irpinia. Un’opportunità per celebrare i risultati raggiunti e riflettere sul futuro di un approccio educativo moderno e inclusivo.

