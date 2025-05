Progetti per migliorare le strutture sportive a Salerno | la presentazione con De Luca

Sabato 31 maggio, alle ore 10, presso la struttura Arbostella di Salerno, si terrà una conferenza stampa con il Governatore De Luca per presentare progetti dedicati alla promozione della salute attraverso lo sport. L'incontro evidenzierà iniziative volte alla riqualificazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive, puntando su innovazione e sostenibilità per un futuro più attivo e sano per la comunità.

E' in programma per sabato 31 maggio, alle ore 10, presso la struttura Arbostella, la conferenza stampa di presentazione dei progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive...

