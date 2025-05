Progettare Qualità di Vita primo incontro itinerante al Circolo della Stampa di Avellino

Martedì 3 giugno, alle 16:00, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà il primo incontro itinerante dedicato a "Progettare qualità di vita". Questo evento fa parte di un'iniziativa più ampia, cofinanziata dal Decreto, mirata a coinvolgere le comunità locali nel miglioramento del benessere collettivo e nella pianificazione di un futuro più sostenibile e inclusivo.

Si terrà martedì 3 giugno a partire dalle ore 16.00 al Circolo della Stampa di Avellino il primo degli incontri itineranti sul tema "Progettare qualità di vita”. L'evento, si inserisce nell’azione rivolta alle comunità in seno al progetto "Progettare Qualità di Vita", cofinanziato dal Decreto... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Progettare Qualità di Vita", primo incontro itinerante al Circolo della Stampa di Avellino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qualità della vita, tra le province pugliesi Bari al top per i giovani; Con la Custom Experience di Galletti nasce il nuovo modo di immaginare gli spazi; La Giunta approva il progetto per la nuova viabilità dell’isola delle Vignole; Qualità della vita per bambini, giovani e anziani: Livorno indietro nella classifica del Sole 24 Ore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Progettare Qualità di Vita: Una lettura ragionata delle Linee Guida realizzate da Anffas