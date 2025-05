Professione Press Agent | un manuale di sopravvivenza per comunicare il cinema le fiction e le star tra errori aneddoti e successi

Scopri "Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza" di Pierluigi Manzo, il primo libro italiano dedicato alla comunicazione nel mondo del cinema, delle fiction e delle star. In uscita il 23 maggio per Les Flâneurs Edizioni, l'opera esplora il ruolo cruciale dell'addetto stampa, svelando errori, aneddoti e successi che caratterizzano questa affascinante professione. Un prezioso strumento per chi vuole comprendere le dinamiche della comunicazione dello spettacolo.

Dal 23 maggio  in libreria, edito da Les Flâneurs Edizioni, Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi  , il primo libro in Italia sulla comunicazione dello spettacolo. Chi è e cosa fa un addetto stampa? Pierluigi Manzo  , ufficio stampa per cinema e tv da oltre vent’anni, ci porta nel suo mondo, fatto di flash, telecamere, set cinematografici e copertine, per raccontarci, con ironia e leggerezza, come si promuove un film, una serie e come si gestisce l’immagine delle stelle del piccolo e grande schermo. Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza, attraverso esempi pratici, ricordi, considerazioni, prova a tracciare una metodologia di lavoro per questa professione, spiegando, ad esempio, come scrivere un comunicato stampa, gestire un’intervista, un red carpet o una conferenza e trovare le strategie migliori per conquistare gli spazi sui media... 🔗 Leggi su Tpi.it