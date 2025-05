Prodotti locali e artigianato al via Travo agricola artigiana

Domenica 1 giugno, la piazza Trento di Travo ospiterà "Travo Agricola Artigiana", un mercato dedicato ai produttori agricoli locali e agli artigiani. Dalle 8,30 alle 12,30, i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti freschi e artigianali, con eventi mensili in programma la prima domenica di ogni mese. Non perdere l'occasione di sostenere l'economia locale e scoprire le eccellenze del territorio!

Domenica 1 giugno, in piazza Trento a Travo dalla ore 8,30 alle 12,30 si terrà il mercato dei produttori agricoli locali e artigiani, "Travo Agricola Artigiana". Il mercato si ripeterà la prima domenica mattina di ogni mese... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Prodotti locali e artigianato, al via "Travo agricola artigiana"

Su questo argomento da altre fonti

Torna il Mercatino agricolo della Val Graveglia con prodotti locali a vendita diretta; Saluzzo: Vetrine per il territorio - Spazi sfitti per l’artigianato e i prodotti locali; Saperi&Sapori; Alla Fiera del Mediterraneo c'è Artigianando: tra le postazioni prodotti fatti a mano, vinili e uno spazio ludico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Frutta esotica, prodotti locali e benessere a km0 a Bagheria - Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di acquistare anche frutta esotica su ordinazione, disponibile durante tutto l’anno. 🔗Segnala livesicilia.it

Valorizzazione dei prodotti tipici e dell'artigianato, scuole in campo per realizzare il logo del brand forlivese - La commissione temporanea De.C.O (Denominazione Comunale di Origine) del Comune di Forlì ha approvato il regolamento che dà il via ... locali e dei prodotti tipici tradizionali dell ... 🔗Si legge su forlitoday.it

Una nuova gastronomia «casareccia e artigianale, con prodotti locali» - LUGANO - Sabato 4 novembre, dalle 17, verrà inaugurata in Via Trevano 72 «un laboratorio ... genuina, a base di prodotti rigorosamente locali». «Visto che si tratta di un take away - conclude ... 🔗Da tio.ch

Esposizioni, Artigianato e prodotti agricoli locali - Gnè Fedtival 2025 Massignano