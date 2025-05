Processo per la morte di Satnam il datore di lavoro imputato per omicidio | “Risarcirò anche i famigliari”

Oggi presso la Corte d'Assise del Tribunale di Latina si è svolta la seconda udienza del processo per omicidio relativo alla morte del bracciante indiano Satnam Singh. L'imputato, Antonello Lovato, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, mentre il pubblico ministero ha interrogato sei testimoni. Lovato ha affermato di voler risarcire i familiari di Satnam, sollevando questioni di giustizia e responsabilità.

Oggi alla Corte d'Assise del Tribunale di Latina c'è stata la seconda udienza del processo sulla morte del bracciante indiano Satnam Singh. L'imputato Antonello Lovato ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Il pm ha fatto domande a sei testimoni

