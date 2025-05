Processo Maradona scandalo in aula | la giudice Makintach si difende | È un’intervista non un documentario

Il processo per la morte di Diego Maradona, avviato l'11 marzo presso il tribunale di San Isidro, ha preso una piega inaspettata con la sospensione per una settimana, a causa della registrazione di un presunto documentario illecito. In un'intervista esclusiva, la giudice Makintach difende le sue decisioni, mentre sette persone tra medici, infermieri e psicologi sono sotto accusa per “omicidio con dolo eventuale”.

Avviato l’undici marzo presso il tribunale di San Isidro e sospeso per una settimana a causa della registrazione di un presunto documentario illecito, il processo giudiziario per la morte di Maradona, dove sette persone (tra medici, infermieri e psicologi) sono accusate di “omicidio con dolo eventuale”, riprende. Il raconto su a24.com che ha parlato della giornata in aula La giudice Makintach chiarisce la sua posizione nel processo Maradona Nel corso della ripresa del processo per la morte di Diego Armando Maradona, la giudice Julieta Makintach ha preso la parola pubblicamente per rispondere alle critiche rivoltele e per chiarire la sua posizione... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Processo Maradona, scandalo in aula: la giudice Makintach si difende: «È un’intervista non un documentario»

