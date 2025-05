Problemi in curva e si ribalta il rimorchio carico di polli

Un strano incidente ha scosso Silandro all'alba di ieri, lunedì 26 maggio. Un rimorchio carico di polli si è ribaltato in curva, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sebbene il conducente sia uscito illeso, la situazione ha creato disagi significativi nella zona. Scopriamo i dettagli di questo curioso evento.

Incidente decisamente curioso quello avvenuto all'alba di ieri, lunedì 26 maggio, a Silandro. Poco dopo le 6 è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco poiché un rimorchio carico di pollame si era ribaltato in curva. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, ma i disagi non sono...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

