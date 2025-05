Pro loco dalla Regione 250 mila euro per 76 eventi | Valorizziamo le tradizioni liguri

La Regione Liguria ha stanziato 250 mila euro per sostenere 76 eventi dedicati alla valorizzazione delle tradizioni liguri, attraverso un bando rivolto alle associazioni pro loco. La documentazione per il 2025 è ora disponibile online, offrendo importanti opportunità per promuovere la cultura locale. Scopri tutti i dettagli sull'iniziativa e come partecipare.

È disponibile online la documentazione relativa al bando 2025 promosso dalla Regione Liguria per la concessione di contributi a favore delle associazioni pro loco che organizzano o co-organizzano uno dei 76 “Eventi autentici liguri” riconosciuti per l’anno in corso. Tutti i dettagli sono... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Pro loco, dalla Regione 250 mila euro per 76 eventi: "Valorizziamo le tradizioni liguri"

