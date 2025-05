Primoz Roglic si ritira dal Giro d’Italia 2025! Il forfait definitivo dopo una nuova caduta

Primoz Roglic si ritira ufficialmente dal Giro d'Italia 2025 dopo una nuova caduta, segnando la fine di una partecipazione travagliata. La decisione, attesa da giorni, è stata presa durante la tappa di montagna con arrivo a San Valentino (Brentonico). Un Giro d'Italia sfortunato per il ciclista sloveno, costretto a lasciare la corsa dopo un'ennesima serie di imprevisti.

Primoz Roglic getta la spugna e abbandona ufficialmente il Giro d’Italia 2025. Un ritiro che era ormai nell’aria da un paio di giorni e che è arrivato nel corso della tappa odierna di montagna con arrivo a San Valentino (Brentonico), dopo l’ennesima caduta di una Corsa Rosa davvero stregata per il formidabile corridore sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe. In realtà Roglic aveva già fatto intendere stamattina di non stare bene, tramite le seguenti dichiarazioni in mixed zone prima della partenza a Piazzola sul Brenta: “ Non penso che fare classifica, oramai, sia realistico. Non volevo lasciare il Giro, ovviamente devo lottare per sopravvivere... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Primoz Roglic si ritira dal Giro d’Italia 2025! Il forfait definitivo dopo una nuova caduta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia, Primoz Roglic non si ritira: domani sarà al via per la 16^ tappa; Roglic vicino al ritiro! La Red Bull: Abbiamo minimizzato i dolori dopo le cadute; Primoz Roglic non si ritira dal Giro, ma è devastato dal dolore: Sono a malapena vivo; Giro d'Italia 2025, la Red Bull-Bora-hansgrohe valuta il ritiro per Primož Roglic: Decideranno i medici durante il giorno di riposo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d’Italia: lo sloveno è caduto anche oggi - Primoz Roglic si è ritirato dal Giro d'Italia nel corso della 16sima tappa che si sta correndo sotto la pioggia: fatale l'ennesima caduta del 35enne sloveno ... 🔗Come scrive fanpage.it

Clamoroso al Giro d’Italia: si ritira il favorito Roglic dopo un’altra caduta - Il campione sloveno cade per la terza volta in questo Giro d'Italia ed è costretto al ritiro. A tradirlo l'asfalto bagnato nella durissima tappa di alta montagna che potrebbe risultare decisiva per la ... 🔗Si legge su ilgiornale.it

Primoz Roglic si ritira dal Giro d’Italia 2025! Il forfait definitivo dopo una nuova caduta - Primoz Roglic getta la spugna e abbandona ufficialmente il Giro d'Italia 2025. Un ritiro che era ormai nell'aria da un paio di giorni e che è arrivato nel ... 🔗oasport.it scrive

Davide Ballerini splashes water on a fan ?? #giroditalia2023 #giroditalia #giro