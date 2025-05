Primoz Roglic colpito dalla maledizione | l’antico record di Fiorenzo Magni resta ancora inattaccabile!

Nel corso della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, Primoz Roglic è stato costretto al ritiro, alimentando il mistero dietro la "maledizione" che affligge i ciclisti nel tentativo di battere l'antico record di Fiorenzo Magni. Nonostante le aspettative, la storica prestazione del leggendario corridore continua a rimanere intatta, lasciando il mondo del ciclismo con il fiato sospeso.

Il ritiro dello sloveno Primoz Roglic nel corso della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada dovrebbe portare (salvo clamorose sorprese, vista la classifica generale che si sta delineando nelle prime posizioni) a lasciare ancora imbattuto un record storico della Corsa Rosa. Primoz Roglic, infatti, alla partenza era inserito nel novero dei favoriti per il successo finale, col vincitore che verrà incoronato a Roma domenica 1° giugno: quel giorno lo sloveno avrà 35 anni e 215 giorni, e sarebbe diventato così il più anziano vincitore della storia del Giro. A meno di clamorosi ribaltoni in classifica (leggasi vittoria finale di Damiano Caruso, classe 1987, ma al momento sesto in graduatoria a 2’55” dalla Maglia Rosa), resterà ancora imbattuto il record di Fiorenzo Magni, che nel 1955 vinse il Giro all’età di 34 anni e 180 giorni... 🔗 Leggi su Oasport.it