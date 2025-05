primo successo azzurro al giro2025 scaroni vince la 16^ tappa

Il Giro d'Italia 2025 segna un trionfo azzurro con la vittoria di Scaroni nella sedicesima tappa, da Piazzola sul Brenta a San Valentino. Il team Astana si è imposto in grande stile, con Fortunato a completare il podio. Del Toro mantiene la maglia rosa, portando ulteriore prestigio al ciclismo italiano in un evento ricco di emozioni.

