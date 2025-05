Primi passi per la riqualificazione del waterfront di Ponente si aprono i due nuovi accessi al mare

Sabato 31 maggio, alle 14.30, si inaugureranno i nuovi accessi al mare di via Colombo a Cesenatico, segnando il primo passo nella riqualificazione del waterfront di Ponente. Le trasformazioni di via Cabral e via Diaz promettono di ridisegnare l'area, offrendo nuove opportunità per residenti e turisti e dando vita a una vera e propria rivoluzione per la zona.

Sabato 31 maggio a Cesenatico alle 14.30 verranno aperti i due nuovi accessi al mare di via Colombo, trasformati completamente nell'ambito della riqualificazione del waterfront di Ponente. Le due strade, via Cabral e via Diaz, rappresentano l'inizio di una piccola rivoluzione per tutta la zona...

