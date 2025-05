Primavera serata choc Zaniolo ma cosa combini? Caos con i baby giallorossi Tensione negli spogliatoi

Una serata di tensione e caos ha segnato il finale di Roma-Fiorentina Primavera, che ha visto i viola conquistare l'accesso alla finale scudetto. Nicolò Zaniolo, presente al Viola Park insieme al suo agente, ha scatenato un putiferio recandosi negli spogliatoi dei giallorossi, sollevando interrogativi sul suo comportamento e creando un clima di inquietudine tra i giovani calciatori. Cosa sta succedendo veramente?

Una serata di follia al termine di Roma-Fiorentina Primavera, gara che ha regalato ai viola la finale scudetto. Nicolò Zaniolo, presente al Viola Park per assistere alla partita col suo agente, al termine del match si sarebbe recato negli spogliatoi della squadra giallorossa per salutare alcuni membri dello staff capitolino. Lì, dopo essere stato preso a male parole da alcuni presenti, avrebbe colpito due calciatori romanisti, Mattia Almaviva e Marco Litti. Ne sarebbe nato un parapiglia durato svariati minuti, con il giocatore che poi sarebbe stato allontanato e i componenti del team di mister Falsini che invece sarebbero stati portati via dalla sicurezza...