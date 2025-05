Prima vittoria italiana al Giro d' Italia Scaroni | Sto sognando

Christian Scaroni ha regalato all'Italia la sua prima vittoria al Giro d'Italia 2025, trionfando nella sedicesima tappa da Piazzola sul Brenta a San Valentino. Il podio è stato completato dal compagno di squadra Lorenzo Fortunato, che consolida la sua posizione con la maglia azzurra. La XDS Astana Team celebra un finale in grande stile, celebrando un successo storico per il ciclismo italiano.

AGI - Un podio tutto italiano. Finale in parata per la XDS Astana Team, a vincere la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) d i 203 chilometri, è stato Christian Scaroni, secondo il compagno di squadra Lorenzo Fortunato, che rafforza la maglia azzurra di leader della classifica scalatori. Terzo Giulio Pellizzari, diventato capitano della Red Bull-Bora-hansgrohe dopo il ritiro di Primoz Roglic: lo sloveno, infatti, è salito in ammiraglia dopo una caduta in discesa. Decisive le condizioni meteo, tante le cadute a causa della pioggia: paura per Alessio Martinelli, il 24enne ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti... 🔗 Leggi su Agi.it