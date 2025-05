Prima tanto alcol poi le molestie in Piazza del Campo Ragazza salvata da una vigilessa

Un drammatico episodio si è verificato a Siena, in Piazza del Campo, dove una giovane ragazza è stata salvata da una vigilessa dopo aver subito molestie in seguito a un eccesso di alcol. L'incidente, avvenuto la mattina del 27 maggio 2025, ha scosso la tranquillità del luogo, cuore pulsante della città, mentre turisti di diverse nazionalità si accostavano per ammirarne la bellezza.

Siena, 27 maggio 2025 – E’ successo tutto verso le 10 del mattino, in una Piazza del Campo che iniziava a risvegliarsi. Mentre i primi gruppi di turisti tedeschi e orientali si affacciavano con macchine fotografiche e telefonini per immortalare ’la grande bellezza’, in un locale di Piazza l’atmosfera non era altrettanto idilliaca. Impossibile per i clienti che al banco sorseggiavano il caffè mattutino non accorgersi di quella ragazza, un’universitaria ventenne, con i capelli neri e ricci e il viso simpatico. Il motivo? Beveva alcol. Troppo alcol. In sua compagnia c’erano due giovani, molto probabilmente coetanei: ridevano e scherzavano con lei... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima tanto alcol, poi le molestie in Piazza del Campo. Ragazza salvata da una vigilessa

