Prima distilleria in centro Liquori come cartoline

A Lucca, il 1° giugno aprirà "Elkano", la prima distilleria del centro storico, con un alambicco a fiamma viva come protagonista. In piazza XX Settembre, i visitatori potranno scoprire liquori ispirati alla storia e alle tradizioni locali, trasformando ogni prodotto in un’autentica cartolina del capoluogo. Un'esperienza sensoriale unica che celebra la cultura lucchese attraverso innovativi distillati.

Un alambicco a fiamma viva sarà il cuore di “Elkano“, la prima distilleria del centro storico di Luccaa che aprirà i battenti il 1° giugno in piazza XX Settembre alle ore 18. I suoi prodotti saranno dedicati alla storia, ai modi dire, alla toponomastica e alla geografia del capoluogo. Si tratta di un progetto portato avanti dal giovane team del cocktail bar Magellano che, nell’impegno tra tradizione e innovazione, ha già dimostrato una grande versatilità. Il nome, Elkano, è quello del navigatore che riuscì a completare proprio l’impresa di Magellano. Nella distilleria sarà possibile assistere ai processi di distillazione e di produzione di liquori artigianali, aprendo così una porta sui segreti di un’arte antica... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima distilleria in centro. Liquori come “cartoline“

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prima distilleria in centro. Liquori come “cartoline“ - Si chiamerà “Elkano“ e aprirà il primo giugno in piazza XX Settembre. L’originale progetto è del giovane team del cocktail bar Magellano . 🔗Secondo lanazione.it

Dal Gin "segreto" alla distilleria tutta sua in centro a Polcenigo: la scalata di Fred Jerbis - POLCENIGO - Una distilleria aprirà a breve in centro a Polcenigo. È Fred Jerbis, con i suoi liquori d’erbe ... stato un caso che io sia arrivato la prima volta a Polcenigo: avevo già ... 🔗Da ilgazzettino.it

Ecco la prima micro-distilleria di grappa della regione Emilia Romagna - Si chiama “Il Cerro distilleria” ed è la prima micro-distilleria di grappa della Regione Emilia Romagna. A realizzarla in località Cerreto, nel ... 🔗Secondo corriereromagna.it

Spiriti & Liquori - wine