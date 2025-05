pride vietato venti stati ue contro l ungheria di orban

Venti Stati membri dell'Unione Europea si schierano contro l'Ungheria di Orbán, denunciare la violazione dei diritti LGBTQ+ in seguito al divieto del Pride. Mentre alcuni paesi, tra cui Polonia, Bulgaria, Croazia, Romania, Slovacchia e Italia, si distaccano dalla lettera di protesta, i firmatari ribadiscono l'importanza di difendere lo stato di diritto e i diritti umani all'interno della comunità europea.

Sono venti gli Stati che hanno firmato la lettera sulla violazione dello stato di diritto da parte dell'Ungheria per il divieto del Pride. Si chiamano fuori la Polonia (neutrale in quanto presidenza di turno dell'Ue), Bulgaria, Croazia, Romania, Slovacchia. E Italia. I paesi firmatari si dicono "profondamente preoccupati" per la messa al bando del Pride in Ungheria e chiedono a Budapest di "rivedere tali misure per garantire il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini, in conformità con i propri obblighi internazionali". I venti Paesi Ue scrivono alla Commissione: prendere misure contro l'Ungheria...