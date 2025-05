Prezzo petrolio in lieve calo Wti scambiato a 6129 dollari

Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo nel prezzo del petrolio. Il WTI, con consegna a luglio, si trova a 61,29 dollari al barile, con una flessione dello 0,39%, mentre il Brent, sempre per luglio, è scambiato a 64,56 dollari, segnando una diminuzione dello 0,28%. Analizziamo le ragioni di queste oscillazioni e le prospettive future per il mercato.

