Presutti Pd su ordinanza Tar bus elettrici | Confermate le nostre preoccupazioni Nessuna risposta dalla giunta

L'odierna ordinanza del TAR dell'Abruzzo, che ha sospeso il servizio di bus elettrici sulla strada parco, conferma le preoccupazioni espresse dal PD riguardo a possibili criticità. Nonostante le segnalazioni tempestive, la giunta non ha fornito risposte, evidenziando così la necessità di una maggiore attenzione verso la mobilità elettrica nella regione.

"L’odierna ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha disposto la sospensione cautelare del servizio di bus elettrici sulla strada parco, rappresenta una netta conferma delle gravi criticità da noi sollevate in tempi non sospetti e... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Presutti (Pd) su ordinanza Tar bus elettrici: "Confermate le nostre preoccupazioni. Nessuna risposta dalla giunta"

