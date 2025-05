Prestiti Juve | fiducia Kolo Muani attesa per Renato Veiga Il punto verso il Mondiale per Club cosa può succedere

Nel panorama calcistico attuale, la Juventus si trova al centro di diverse dinamiche legate ai prestiti dei suoi giocatori. L'attenzione è rivolta a Kolo Muani, che sta guadagnando fiducia, e a Renato Veiga, atteso con interesse. In vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, è fondamentale analizzare la situazione dei calciatori in prestito e cosa può accadere nei prossimi giorni.

Prestiti Juve: fiducia Kolo Muani, attesa per Renato Veiga. Il punto verso il Mondiale per Club in programma negli USA: cosa può succedere. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della rosa della Juve che sono in prestito da altri club anche e soprattutto in vista del Mondiale negli USA ormai alle porte. Semaforo verde per Conceicao: trovato l’accordo con il Porto per prolungare il prestito per un altro mese. Alla Continassa confidano poi in una fumata bianca anche per Kolo Muani, mentre proseguono i contatti con il Chelsea per Renato Veiga. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Prestiti Juve: fiducia Kolo Muani, attesa per Renato Veiga. Il punto verso il Mondiale per Club, cosa può succedere

