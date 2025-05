Presentazione del libro L’Italia s’è desta L’inno di Mameli | un canto di pace di Massimo Castoldi

Mercoledì 28 maggio alle ore 17:30, la Fondazione San Lorenzo e il Museo Diocesano presentano "L’Italia s’è desta. L’inno di Mameli: un canto di pace" di Massimo Castoldi, edito da Donizelli nel 2024. Il libro esplora il complesso rapporto degli italiani con il loro inno nazionale, rivelando come la musica possa fungere da strumento di unione e riflessione sulla pace. Un evento da non perdere per tutti gli amanti della cultura italiana.

