Presentato il Glossario della sostenibilità | Bisogna dire cose difficili in modo semplice

In un mondo complesso come quello della sostenibilità, trasmettere concetti chiave in modo accessibile è fondamentale. L'articolo esplora il glossario della sostenibilità presentato da Flavia Belladonna, con il supporto del Comitato scientifico guidato da Enrico Giovannini. Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, sottolinea l'importanza delle parole nel comunicare efficacemente questi temi vitali durante l'evento di presentazione.

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 16 maggio 2025 “ Le parole contano ”, ha esordito Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, in apertura dell’evento di presentazione del Glossario della sostenibilità. 100 parole chiave per un futuro da realizzare, tenutosi il 15 maggio al Salone del Libro di Torino. Il volume, edito da Rai Libri, è nato inizialmente come spazio televisivo all’interno del programma Uno mattina in famiglia, grazie al contributo di ASviS, Ferpi e Rai per la sostenibilità – Esg, per avvicinare allo sviluppo sostenibile telespettatori normalmente meno attenti al tema... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Comunicare la sostenibilità: “Dobbiamo unire i puntini tra gli effetti e le reali cause”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Imprese e energia, il confronto: la rivoluzione sostenibile e cosa succederà nel medio e lungo ...