Prende i soldi e scappa arrestato falso assicuratore | così ha truffato decine di brianzoli

Un 55enne di Verano Brianza è stato arrestato per aver truffato decine di clienti presentandosi come consulente assicurativo. Incassando i premi senza attivare le polizze, l'uomo lasciava i clienti senza copertura, facendoli incorrere in multe. Già noto alle forze dell'ordine, il falso assicuratore è ora alle prese con le conseguenze delle sue azioni illecite.

Si presenteva ai clienti sotto le vesti di consulente assicurativo, spesso senza averne più titolo, incassava i soldi del premio e non attivava la copertura. Quando poi arrivavano le multe, lui era già uccel di bosco. Ora per il 55enne di Verano Brianza, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Prende i soldi e scappa, arrestato falso assicuratore: così ha truffato decine di brianzoli

