Premio ' Stefano Cavaliere' a Sant' Agata di Puglia | le scuole premiate

Si è svolta a Sant’Agata di Puglia la XVI edizione del Premio Nazionale Stefano Cavaliere, un evento che ha visto una straordinaria partecipazione. Organizzato dal Comune, dalla Pro Loco “Pierino Donofrio“ e dalla Famiglia Cavaliere, il premio ha celebrato l’impegno delle scuole locali, premiando progetti e iniziative che promuovono la cultura e il valore della comunità.

Vi è stata grande partecipazione a Sant’Agata di Puglia, in occasione del Premio Nazionale Premio Stefano Cavaliere, giunto alla XVI edizione e organizzato dagli enti promotori, ovvero il Comune di Sant’Agata di Puglia, la Pro Loco “Pierino Donofrio“ di Sant’Agata di Puglia e la Famiglia... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Premio 'Stefano Cavaliere' a Sant'Agata di Puglia: le scuole premiate

Cosa riportano altre fonti

Premio 'Stefano Cavaliere' a Sant'Agata di Puglia: le scuole premiate; Grande attesa per il Premio Nazionale Stefano Cavaliere a Sant’Agata di Puglia; Prestigioso riconoscimento per l'I.I.S. Olivetti di Orta Nova: Gaia Martinelli seconda al Premio Stefano Cavaliere; Orsara di Puglia: “Galattica a scuola” tra escursioni, matematica e letture. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Premio Nazionale Premio Stefano Cavaliere ai ragazzi delle scuole - IL PREMIO STEFANO CAVALIERE AI RAGAZZI DELLE SCUOLE Il 23 maggio si è svolto a Sant’Agata di Puglia il Premio Nazionale Stefano Cavaliere, in ricordo del compianto parlamentare di origine santagatese. 🔗statoquotidiano.it scrive

Premio ai giovani volontari della «Santo Stefano» - In tutto sono oltre 50, ma ieri al Techpark erano in trenta i giovanissimi volontari - hanno dai 9 ai 17 anni - dell’associazione Santo Stefano di Oltrisarco ... Tutti con la maglietta verde, ... 🔗Come scrive altoadige.it

Aperte le candidature per la quattordicesima edizione del Premio Santo Stefano - La macchina organizzatrice del Premio Santo Stefano si è messa in moto. Il comitato promotore sta mettendo a punto la quattordicesima edizione dello Stefanino d’oro, il riconoscimento che la città di ... 🔗notiziediprato.it scrive

Premio Stefano Cavaliere 2014 a Sant'Agata - prima parte