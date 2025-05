Premio Sergio Bonelli 2025 | LRNZ trionfa al Cartoons on the Bay di Pesca

Lorenzo Ceccotti, noto come LRNZ, trionfa al Cartoons on the Bay di Pescara, conquistando il premio Sergio Bonelli 2025 grazie alla sua versatilità artistica nel fumetto, animazione e design. Questo riconoscimento celebra la sua capacità di unire diversi linguaggi visivi, riflettendo la visione crossmediale del festival, che si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno 2025 nella storica città abruzzese.

Pescara - Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, premiato per la sua versatilità artistica che spazia tra fumetto, animazione e design, incarnando la visione crossmediale del festival. Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, la città abruzzese ospiterà la 29ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione, delle arti transmediali e delle meta arti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Quest'anno, il prestigioso Premio Sergio Bonelli sarà conferito a Lorenzo Ceccotti, noto come LRNZ, per la sua capacità di fondere diverse discipline artistiche in opere di forte impatto visivo e narrativo...

