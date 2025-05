Premio scudetto De Laurentiis ha promesso 35 milioni di euro Repubblica

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato un premio di 35 milioni di euro per la squadra in seguito alla conquista del tanto atteso scudetto. Quest'investimento, volto a riconoscere il talento e l'impegno degli uomini di Antonio Conte, segna un importante passo nel rafforzare i legami tra la dirigenza e i giocatori dopo un trionfo storico.

Aurelio De Laurentiis sta preparando il premio scudetto da riconoscere alla squadra per lo scudetto vinto dal Napoli. Un "investimento" promesso da parte del patron azzurro agli uomini di Antonio Conte dopo il grande trionfo. Il premio era oggetto di discussione tra le parti. Ora sembra che si sia trovata una quadra. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica. Premio scudetto, De Laurentiis verserĂ 3,5 milioni di euro alla squadra. Ecco quanto si legge dal noto quotidiano: "Per il terzo giorno di seguito insieme a cena, questa volta per una serata di allegria in un locale di Posillipo estesa a tutta la squadra, rassicurata dalla promessa di un meritato premio scudetto da 3,5 milioni"

