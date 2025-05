Premiati i progetti di valorizzazione della via Appia | i vincitori

Questa mattina si è concluso l'evento "Apollosa startup CUP: Network, coaching, ideas", dedicato ai progetti di valorizzazione della storica Via Appia. Finanziato da Sviluppo Campania Spa, l'incontro ha premiato le idee più innovative nel campo dell'autoimprenditorialità, cultura e innovazione, segnando un passo importante per il rilancio e lo sviluppo economico del territorio. Scopriamo i vincitori e le loro proposte.

Tempo di lettura: 4 minuti Si è concluso questa mattina l’“Apollosa startup CUP: Network, coaching, ideas”, finanziato da Sviluppo Campania Spa nell’ambito dell’Avviso Pubblico “BARCAMP Locali, Giovani, cultura, innovazione e impresa”. Il progetto è volto a promuovere l’autoimprenditorialità, sostenere la nascita di startup giovanili, favorire l’innovazione e il trasferimento di competenze e creare occasioni di networking e confronto. Dodici i progetti finalisti e tre i vincitori. Il Primo Premio (riconoscimento di 1000 euro + consulenza e formazione) per il Miglior Business Plan è stato conferito ai progetti sulle orme dell’Appia e Festival dei Sapori del Sannio realizzati dagli studenti della IV AT dell’Istituto “IPSAR – Le Streghe”... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premiati i progetti di valorizzazione della via Appia: i vincitori

Se ne parla anche su altri siti

Valorizzazione degli itinerari turistici locali: evento conclusivo al Dipartimento di Economia il 20 maggio 2025; Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025, i premiati; A via Blue Green Week 2025, premio nazionale e una settimana di eventi; Valorizzazione del Velino, approvata la graduatoria di progettazione. Rositani: “Prosegue spedito l’iter per un intervento fondamentale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Valorizzazione via Appia, a Confindustria premiati i progetti degli studenti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Da msn.com

Valorizzazione della “via dei piloni”: - Il Comune di Gravina in Puglia intende utilizzare ogni contributo disponibile per mettere a sistema una serie di interventi strategici per il territorio, in coerenza con le finalità del bando in ogget ... 🔗Scrive gravinalife.it

“Giovani e beni comuni” premiati 28 progetti - alla rigenerazione e alla valorizzazione dei beni comuni di paesi e città. 28 progetti che godranno di un finanziamento complessivo di 140mila euro e che vedono 98 associazioni di volontariato ... 🔗Riporta vita.it

Filiera cerealicola, premiati i migliori progetti all'Its Tagss