Preghiera della sera 27 Maggio 2025 | Accogli i miei propositi

In questa preghiera della sera del 27 maggio 2025, "Accogli i miei propositi", ci raccogliamo in spiritualità per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Invochiamo la protezione e l'assistenza degli Angeli che ci circondano, implorando la loro guida per noi, le nostre famiglie e la nostra comunità, mentre ci prepariamo ad affrontare la notte con fede e serenità.

"Accogli i miei propositi". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

