Preghiera del mattino del 27 Maggio 2025 | Donami la Fede

In questo articolo, ci immergeremo nella preghiera del mattino del 27 maggio 2025, un momento di spiritualità e riflessione. Martedì, dedicato agli Angeli e ai Santi, ci invita a onorare le guide divine che ci assistono. Attraverso le parole di questa preghiera, chiederemo aiuto e illuminazione al nostro santo angelo custode per approfondire la nostra fede e la nostra connessione con Dio.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo Preghiera del mattino del 27 Maggio 2025: “Donami la Fede” proviene da La Luce di Maria... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 27 Maggio 2025: “Donami la Fede”

