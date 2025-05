Poveri palestinesi la sinistra furbetta utilizza la piazza pro-Gaza per tirare la volata ai referendum Guerra sulle date…

L'articolo affronta la complessa situazione dei palestinesi, vittime dei bombardamenti di Netanyahu e strumentalizzati dalla sinistra politica in vista dei referendum. Si mette in luce l'ipocrisia delle trattative di tregua e l'uso della piazza di Gaza come palcoscenico per fini politici, evidenziando la sofferenza dei civili in un contesto di crescente tensione e vulnerabilità.

Poveri palestinesi. Non bastano i bombardamenti di Netanyahu, che quotidianamente minacciano e uccidono i civili nel tentativo di eliminare i terroristi di Hamas. Nell’ipocrisia delle finte trattative di tregua, che caratterizzano le cronache quotidiane degli scambi tra Tel Avis e Gaza, anche la politica italiana non disdegna di giocare un ruolo ambiguo e cinico. Sulla mobilitazione di piazza, per esempio, quella lanciata prima dalle colonne di “ Repubblica ” e poi dai leader della sinistra per fare pressione su Israele affinché allenti la morsa sui Territori. Sinistra in piazza per Gaza, anzi, in piazze... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Poveri palestinesi, la sinistra furbetta utilizza la piazza pro-Gaza per tirare la volata ai referendum. “Guerra” sulle date…

Cosa riportano altre fonti

Così la sinistra copre i nomi dei "furbetti" del bonus - Il M5S vuole essere trasparente per le elezioni, ma continua a coprire gli eventuali furbetti già eletti Mentre il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi chiedeva "collaborazione e ... 🔗Si legge su ilgiornale.it

'Sinistra per Israele' a Milano, sit-in dei pro Palestina - Una trentina di attivisti pro Palestina, perlopiù appartenenti a Potere al Popolo, si sono radunati davanti al Centro Caldara di Milano dove questa sera è in corso un evento di 'Sinistra per ... 🔗Secondo ansa.it

Un senatore della sinistra in Aula con la sciarpa dei palestinesi - ovviamente - hanno sempre giocato sulla cifra dell'ambiguità su quella che i Pro-pal definiscono la "resistenza palestinese". Anche per questo i suoi incontri con gli esponenti della sinistra ... 🔗Scrive msn.com